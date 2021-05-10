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Дальнее зарубежье 10.05.2021 13:45

В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали не менее 180 палестинцев

По меньшей мере 180 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на палестинских медиков.

В частности, 80 человек пришлось госпитализировать.

В полиции в свою очередь заявили, что за волнениями стояли экстремисты, и что силы правопорядка "не позволят экстремистам нанести ущерб безопасности общественности". В полиции отметили, что протестующие забрасывали камнями стражей правопорядка и места около Стены Плача, где собирались молиться тысячи иудеев.

По данным AP, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты: в соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.

AP указывает, что полиция запретила евреям посещать район Аль-Аксы - третьей по важности святыни ислама - в понедельник, когда отмечается День Иерусалима: он был провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. В этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Агентство напоминает, что беспорядки в районе Старого города Иерусалима продолжаются уже несколько дней. Однако всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного поста.

Впоследствии израильская полиция отменила эти меры. Однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Между тем, пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в Твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. Также сообщалось, что в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории танки армии Израиля открывали огонь по объектам ХАМАС.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Иерусалиме.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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