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Финансы 10.05.2021 14:12

Европейские фондовые индексы в начале торгов обновили рекордные максимумы

Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют смешанную динамику в понедельник, подскочив до исторических максимумов в начале торгов на фоне оптимизма по поводу возобновления экономической активности и сохранения мягкой денежно-кредитной политики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 поднялся на 0,05%, до 445,15 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,18%, итальянский FTSE MIB- на 0,45%, испанский IBEX 35 - на 0,04%. Германский DAX снизился на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,19%.

Гораздо более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США, усилили ожидания сохранения низких процентных ставок в течение некоторого времени, пишет CNBC.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Между тем главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн сообщил в интервью французской газете Le Monde, что ВВП еврозоны, как ожидается, вернется к уровню 2019 года только во втором квартале 2022 года, а безработица снизится до уровней позапрошлого года в 2023 году.

Котировки акций производителя грузовиков MAN SE взлетели на 29,4% на торгах в понедельник. Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton SE, являющийся подразделением Volkswagen AG (VW), предложил выкупить не принадлежащие ему акции MAN по цене 70,68 евро за штуку. Доля Traton в MAN в данный момент составляет 94,36%. Акции Traton дорожают на 2,6%.

Бумаги Centrica Plc прибавляют в цене 0,4%. Британская энергетическая компания сообщила, что пандемия коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на ее бизнес, в связи с чем она не может представить прогноз финансовых показателей на 2021 год.

Цена бумаг Societe Generale SA растет на 2,6%. Французский банк планирует изменить распределение капитала в своем инвестиционном подразделении в пользу услуг финансирования, консалтинга и операционного обслуживания клиентов и сократить зависимость от рыночных колебаний.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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