Президент Азербайджана открыл автодорогу Джульфа-Ордубад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего посещения в Нахчыванскую автономную республику в понедельник принял участие в открытии автомобильной дороги Джульфа-Ордубад.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент также принял участие в открытии проекта «Реконструкция систем питьевого водоснабжения и канализации в центре и близлежащих селах Ордубадского района».

Кроме того, президент ознакомился со строительством Ордубадской ГЭС.

Помимо этого, Алиев ознакомился с работой, проделанной на железнодорожной станции Ордубад.

Председатель Верховного совета Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов проинформировал президента о проделанных работах.

Х.Насирзаде