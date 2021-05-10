Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян назвал Турцию врагом, но высказал мнение, что этим отношением можно управлять.

"Турция - наш враг, но в то же время - наш сосед. Но настало время управлять этой враждой. Неуправляемость вражды приводит к потрясениям", - сказал Пашинян в парламенте в понедельник, отвечая на вопросы депутатов.

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз обсуждает вопрос избрания премьера. Если премьер вновь не будет избран, то парламент будет распущен в силу права и будут назначены досрочные парламентские выборы.