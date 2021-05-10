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Регион 10.05.2021 14:57

Пашинян считает возможным "управлять" враждой с Турцией

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян назвал Турцию врагом, но высказал мнение, что этим отношением можно управлять.

"Турция - наш враг, но в то же время - наш сосед. Но настало время управлять этой враждой. Неуправляемость вражды приводит к потрясениям", - сказал Пашинян в парламенте в понедельник, отвечая на вопросы депутатов.

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз обсуждает вопрос избрания премьера. Если премьер вновь не будет избран, то парламент будет распущен в силу права и будут назначены досрочные парламентские выборы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]