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Бизнес и законодательство 10.05.2021 16:33

Ant Group присоединилась к тестированию цифрового юаня

Ant Group Co., крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий, стала одним первых крупных частных игроков, принимающих участие в тестировании цифрового юаня, пишет CNBC.

Как сообщает издание China Securities Journal, онлайн-банк MYbank, в котором Ant принадлежит доля в 30%, позволяет пользователям привязать их счета к кошельку с цифровыми юанями. Пока не ясно, как клиенты MYbank могут использовать цифровую валюту, отмечает CNBC.

Функция также стала доступна в приложении Alipay, которое является одним из двух основных платежных приложений в Китае.

В прошлом году Народный банк Китая распределил цифровые юани объемом в несколько миллионов долларов через приложение, соединенное с шестью крупными государственными банками. В рамках тестирования некоторые пользователи могут покупать с помощью цифровой валюты товары в избранных магазинах и на онлайн-платформе JD.com Inc.

В Ant заявили, что компания будет участвовать в тестировании и исследованиях цифрового юаня, также известного как e-CNY.

Ant присоединилась к проекту, несмотря на давление со стороны китайских регуляторов в последнее время. В ноябре прошлого года компания была вынуждена перенести IPO. В апреле китайский ЦБ заявил, что Ant будет преобразована в финансовый холдинг.

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Тэги: КИТАЙ, ANT, ЦИФРА, ВАЛЮТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]