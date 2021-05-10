Ant Group присоединилась к тестированию цифрового юаня

Ant Group Co., крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий, стала одним первых крупных частных игроков, принимающих участие в тестировании цифрового юаня, пишет CNBC.
Как сообщает издание China Securities Journal, онлайн-банк MYbank, в котором Ant принадлежит доля в 30%, позволяет пользователям привязать их счета к кошельку с цифровыми юанями. Пока не ясно, как клиенты MYbank могут использовать цифровую валюту, отмечает CNBC.
Функция также стала доступна в приложении Alipay, которое является одним из двух основных платежных приложений в Китае.
В прошлом году Народный банк Китая распределил цифровые юани объемом в несколько миллионов долларов через приложение, соединенное с шестью крупными государственными банками. В рамках тестирования некоторые пользователи могут покупать с помощью цифровой валюты товары в избранных магазинах и на онлайн-платформе JD.com Inc.
В Ant заявили, что компания будет участвовать в тестировании и исследованиях цифрового юаня, также известного как e-CNY.
Ant присоединилась к проекту, несмотря на давление со стороны китайских регуляторов в последнее время. В ноябре прошлого года компания была вынуждена перенести IPO. В апреле китайский ЦБ заявил, что Ant будет преобразована в финансовый холдинг.
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