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СНГ 10.05.2021 16:49

Лидеры РФ и Киргизии обсудили последствия конфликта на киргизско-таджикской границе - пресс-служба главы Киргизии

Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили по телефону конфликт на киргизско-таджикской границе, сообщает в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

"Состоялся телефонный разговор президента Киргизии Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке государственной границы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Путин заявил, что Россия готова оказать Киргизии необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

"По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая рабочего визита президента Садыра Жапарова в Москву, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции", - отмечается в сообщении.

"Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Главы государств также обсудят принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин", - сообщила пресс-служба.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, пострадали 190. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Согласно информации Минздрава Киргизии, более 80% пострадавших имели огнестрельные и осколочные ранения.

По данным Баткенской областной администрации, свыше 60 тыс. граждан Киргизии покинули приграничную территорию и были эвакуированы из зоны конфликта. По данным МЧС страны, в киргизских селах были разрушены 220 домов и объектов.

В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики. 1-2 мая в Киргизии были объявлены днями национального траура.

По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта стали 19 таджикских граждан, 87 человек ранены.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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