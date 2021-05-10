Президент Румынии сообщил об участии Байдена в виртуальном саммите государств восточного фланга НАТО

Президент США Джо Байден присоединится к встрече по видеосвязи президентов стран-членов восточного фланга НАТО, которая состоится в понедельник, 10 мая, в Бухаресте, сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Рад приветствовать Джо Байдена на саммите стран "Бухарестской девятки", который я принимаю сегодня в Бухаресте", - написал Йоханнис в Twitter в понедельник.
Он отметил, что также вместе с президентом Польши Анджеем Дудой приветствует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в рамках подготовки к саммиту НАТО с упором на трансатлантические связи, NATO-2030, оборону и сдерживание.
Как сообщает издание DW, ожидается, что главными темами обсуждения на саммите так называемой "Бухарестской девятки" станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.
Саммит имеет целью координации безопасности позиций стран региона, в нем также примут участие президенты Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы.
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