Путин и Алиев поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы, подтвердили настрой на наращивание взаимодействия

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

В ходе разговора президенты отметили, что "в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность".

"Подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.