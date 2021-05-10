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Внешняя политика 10.05.2021 14:50

Путин и Алиев поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы, подтвердили настрой на наращивание взаимодействия

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

В ходе разговора президенты отметили, что "в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность".

"Подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]