Нефть продолжает рост после кибератаки на трубопровод в США, Brent - $68,91 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в понедельник на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 составляет $68,91 за баррель, что на $0,63 (0,92%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $65,43 за баррель, что на $0,53 (0,82%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все ещё не восстановлена.
"Не так часто хакерам удается нанести удар по столь важному объекту нефтяной инфраструктуры, как трубопровод Colonial Pipeline в США, но такого рода событие и связанные с ним опасения длительных перебоев заняли мысли трейдеров, и цены на нефть растут", - говорят аналитики Rystad Energy.
По их словам, кибератака на трубопровод в США отодвинула на второй план тревожную тенденцию роста заболеваемости COVID-19 в Азии. До новостей об атаке ухудшение эпидемиологической ситуации в азиатских странах должно было оказать давление на нефтяной рынок, но сейчас оно лишь сдерживает подъем цен, отмечают эксперты.
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