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Дальнее зарубежье 10.05.2021 18:49

ЕС намерен продвигаться к автономии в области обороны

Совет Европейского союза подтвердил решимость продвигаться вперед к созданию собственной системы безопасности и обороны.

"В соответствии со своей Стратегической повесткой дня на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС более активно следовать стратегическому курсу и укрепить свою способность действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности", - говорится в постановлении, принятом в понедельник.

Это, по мнению членов Совета, позволит ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

Особая роль отводится политическому проекту "Стратегический компас". Совет ЕС поручил высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить первый набросок "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре этого года.

В постановлении подчеркивается важность усиления оборонных проектов ЕС, таких как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIDP), а также Плана действий по синергии между гражданской, оборонной и космической отраслями.

В Совете подчеркивают необходимость дальнейшего повышения устойчивости ЕС и его способности противостоять гибридным угрозам.

С точки зрения ЕС, такой курс на автономию Европы в области безопасности и обороны не противоречит трансатлантическому и глобальному сотрудничеству, а, напротив, принесет им ощутимые выгоды.

"Совет подтверждает центральную роль международного партнерства с многосторонними организациями, такими как ООН и НАТО, в соответствии с заявлением членов Европейского Совета от 26 февраля 2021 года", - говорится в постановлении Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, АВТОНОМНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]