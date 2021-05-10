ЕС намерен продвигаться к автономии в области обороны

Совет Европейского союза подтвердил решимость продвигаться вперед к созданию собственной системы безопасности и обороны.
"В соответствии со своей Стратегической повесткой дня на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС более активно следовать стратегическому курсу и укрепить свою способность действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности", - говорится в постановлении, принятом в понедельник.
Это, по мнению членов Совета, позволит ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность.
Особая роль отводится политическому проекту "Стратегический компас". Совет ЕС поручил высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить первый набросок "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре этого года.
В постановлении подчеркивается важность усиления оборонных проектов ЕС, таких как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIDP), а также Плана действий по синергии между гражданской, оборонной и космической отраслями.
В Совете подчеркивают необходимость дальнейшего повышения устойчивости ЕС и его способности противостоять гибридным угрозам.
С точки зрения ЕС, такой курс на автономию Европы в области безопасности и обороны не противоречит трансатлантическому и глобальному сотрудничеству, а, напротив, принесет им ощутимые выгоды.
"Совет подтверждает центральную роль международного партнерства с многосторонними организациями, такими как ООН и НАТО, в соответствии с заявлением членов Европейского Совета от 26 февраля 2021 года", - говорится в постановлении Совета ЕС.
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