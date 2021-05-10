Путин сообщил, что 9 мая сдал анализ на антитела к COVID-19, коэффициент позитивности хороший

Президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивных результатах своей вакцинации против коронавируса.

"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ в понедельник.