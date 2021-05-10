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Здравоохранение 10.05.2021 16:28

Путин сообщил, что 9 мая сдал анализ на антитела к COVID-19, коэффициент позитивности хороший

Президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивных результатах своей вакцинации против коронавируса.

"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ в понедельник.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВАКЦИНАЦИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]