В Азербайджане зафиксирован 371 случай COVID-19, 18 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 371 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 327,087 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 660 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 18 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 698.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 307,011 тыс. человек (+892 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 378 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 946 тестов на коронавирус (накануне 9 474 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 337,931 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде