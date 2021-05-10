Путин: ситуация с коронавирусом в РФ - стабильная

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в стране с коронавирусом как стабильную.
"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов в Сочи.
Он напомнил, что ежедневно в России заболевает восемь с лишним тысяч человек, "но больше поправляются, слава Богу".
"Поэтому нужно активно тестироваться и вакцинироваться. Это две очень важные составляющие, чтобы преодолеть эту пандемию и ее последствия", - отметил президент.
Алиев о статусе Карабаха: В Азербайджане этого не будет
У Армении нет никаких моральных прав жить с мыслями о реванше - президент Азербайджана
Алиев: Карабахский конфликт урегулирован, кто считает иначе - это его проблемы
ЕС принял более строгие правила торговли товарами двойного назначения
Ant Group присоединилась к тестированию цифрового юаня
Нефть продолжает рост после кибератаки на трубопровод в США, Brent - $68,91 за баррель
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ЕС намерен продвигаться к автономии в области обороны
Президент Румынии сообщил об участии Байдена в виртуальном саммите государств восточного фланга НАТО
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк