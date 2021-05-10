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Здравоохранение 10.05.2021 18:29

Путин: ситуация с коронавирусом в РФ - стабильная

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в стране с коронавирусом как стабильную.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов в Сочи.

Он напомнил, что ежедневно в России заболевает восемь с лишним тысяч человек, "но больше поправляются, слава Богу".

"Поэтому нужно активно тестироваться и вакцинироваться. Это две очень важные составляющие, чтобы преодолеть эту пандемию и ее последствия", - отметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]