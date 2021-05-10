Путин: ситуация с коронавирусом в РФ - стабильная

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в стране с коронавирусом как стабильную.

"Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас все, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов в Сочи.

Он напомнил, что ежедневно в России заболевает восемь с лишним тысяч человек, "но больше поправляются, слава Богу".

"Поэтому нужно активно тестироваться и вакцинироваться. Это две очень важные составляющие, чтобы преодолеть эту пандемию и ее последствия", - отметил президент.