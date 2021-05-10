Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 10.05.2021 19:54

Пентагон может отказаться от "облачного" проекта JEDI, контракт на который получила Microsoft

Министерство обороны США может закрыть проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), который затягивается из-за судебных исков от Amazon.com Inc.и подвергается критике со стороны законодателей, пишет газета The Wall Street Journal.

Десятилетний контракт объемом $10 млрд на реализацию проекта, предусматривающего модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако", в 2019 году получила Microsoft Corp.Вслед за этим Amazon.com, которая считалась главным претендентом на получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США, подала иск в суд, чтобы оспорить решение Пентагона.

В апреле текущего года федеральный суд США отклонил иск Пентагона и Microsoft, пытавшихся оспорить правомочность иска Amazon. Вслед за этим замминистра обороны Кэтлин Хикс заявила, что ведомство может пересмотреть проект JEDI, хотя он и необходим ему.

Ранее Пентагон сообщал Конгрессу, что судебный спор с Amazon может существенно замедлить реализацию JEDI. "Перспектива длительного судебного процесса может поставить под вопрос будущее проекта JEDI", - говорилось в заявлении министерства обороны.

Некоторые законодатели, а также правительственные эксперты считают, что JEDI должен быть закрыт, и Пентагону следует придерживаться другого подхода, привлекая к участию в подобных проектах сразу несколько участников.

Правительство вслед за закрытием JEDI может создать новую "облачную" программу за счет расширения существующих контрактов Пентагона с поставщиками услуг в сфере информационных технологий, считает Джон Вейлер, исполнительный директор IT Acquisition Advisory Council и давний критик JEDI.

Тем временем Microsoft, признавая проблемы, которые создает отсрочка реализации проекта, готова продолжать его.

"Мы согласны с правительством США в том, что затягивание судебных разбирательств является вредным и оттягивает внедрение технологий в операции наших оборонных ведомств, нуждающихся в этом", - отмечают в компании.

Акции Microsoft теряют в цене 0,3% на предварительных торгах в понедельник, Amazon - 0,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, ТЕХНОЛОГИИ, КОНТРАКТ


Похожие новости


Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон Климатический кризис - "экзистенциальная" угроза национальной безопасности США, заявляют в Пентагоне Пентагон выделяет $125 млн на повышение обороноспособности Украины и противостояние "российской агрессии" Пентагон оставляет авианосец "Нимиц" в регионе в связи с "угрозами" Ирана Байден рассматривает кандидатуру отставного генерала Остина на пост шефа Пентагона Пентагон намерен вести войны так, чтобы не расстраивать военных подрядчиков - Трамп

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]