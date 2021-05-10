Вакцина Pfizer-BioNTech пока не нуждается в модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания

Вакцина Pfizer-BioNTech пока что не нуждается в модификациях, чтобы защищать привитых от новых штаммов коронавируса COVID-19, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на заявление компании BioNTech.
"В настоящий момент нет свидетельств того, что необходима адаптация нынешней вакцины BioNTech от COVID-19 против самых важных появившихся вариантов вируса, которые удалось выделить", - отмечают в компании.
В то же время там признали, что на тот случай, если вирус мутирует до степени, когда потребуется модернизированная вакцина, BioNTech еще в марте начал испытания "переработанной версии вакцин" против мутировавшего COVID-19. Также идет изучение варианта с возможной третьей дозой вакцины, которая позволит получить у привитых более долгий иммунитет и защитить их от иных вариантов вируса.
Вакцина разработки Pfizer Inc.и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.
В апреле глава BioNTech Угур Шахин заверил, что вакцина защищает против "индийского" варианта коронавируса.
СМИ напоминают, что теперь эта вакцина поставляется в более чем в 90 стран мира, а ее производители, как ожидается, нарастят ее выпуск в 2021 году с 2,5 млрд до 3 млрд доз.
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