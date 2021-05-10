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Карабах 10.05.2021 18:35

У Армении нет никаких моральных прав жить с мыслями о реванше - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от планов реванша по Карабаху, иначе эти реваншистские силы будут уничтожены.

"Если они (в Армении - ИФ) перейдут от заявлений (о реванше - ИФ) к практическим шагам, они тут же будут уничтожены. Никто не сможет их защитить. Пусть ни на кого не надеются", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в Армении "нет сил, ни воли, а также никаких моральных прав жить с мыслями о реванше".

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]