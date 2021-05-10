У Армении нет никаких моральных прав жить с мыслями о реванше - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от планов реванша по Карабаху, иначе эти реваншистские силы будут уничтожены.

"Если они (в Армении - ИФ) перейдут от заявлений (о реванше - ИФ) к практическим шагам, они тут же будут уничтожены. Никто не сможет их защитить. Пусть ни на кого не надеются", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в Армении "нет сил, ни воли, а также никаких моральных прав жить с мыслями о реванше".