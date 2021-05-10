У Армении нет никаких моральных прав жить с мыслями о реванше - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от планов реванша по Карабаху, иначе эти реваншистские силы будут уничтожены.
"Если они (в Армении - ИФ) перейдут от заявлений (о реванше - ИФ) к практическим шагам, они тут же будут уничтожены. Никто не сможет их защитить. Пусть ни на кого не надеются", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, в Армении "нет сил, ни воли, а также никаких моральных прав жить с мыслями о реванше".
ЕС принял более строгие правила торговли товарами двойного назначения
Ant Group присоединилась к тестированию цифрового юаня
Нефть продолжает рост после кибератаки на трубопровод в США, Brent - $68,91 за баррель
Путин: ситуация с коронавирусом в РФ - стабильная
В Азербайджане зафиксирован 371 случай COVID-19, 18 человек скончались
Путин сообщил, что 9 мая сдал анализ на антитела к COVID-19, коэффициент позитивности хороший
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ЕС намерен продвигаться к автономии в области обороны
Президент Румынии сообщил об участии Байдена в виртуальном саммите государств восточного фланга НАТО
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк