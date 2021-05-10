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Дальнее зарубежье 10.05.2021 21:51

ХАМАС потребовал от Израиля вывести силы безопасности с Храмовой горы и отпустить всех задержанных

Группировка ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинула ультиматум в адрес израильских властей, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, сообщило издание "Таймс оф Израэл".

Также ХАМАС призвал освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в Иерусалиме.

В противном случае ХАМАС пригрозил совершить атаки, но не стал уточнять детали, добавляет "Таймс оф Израэл".

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

В понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По последним данным Палестинского Красного Креста, ранения получили 305 палестинцев, семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. Также сообщалось, что в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории танки армии Израиля открывали огонь по объектам ХАМАС.

В свою очередь армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной готовности вдоль границы сектора Газа.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, УЛЬТИМАТУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]