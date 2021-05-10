Армия Израиля на фоне роста напряженности в стране перекрывает дороги вокруг сектора Газа

Армия обороны Израиля на фоне столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности блокировала ряд дорог вокруг сектора Газа, сообщает в понедельник издание "Таймс оф Израэл".

Также армия прекратила железнодорожное сообщение между городами Беэр-Шева и Ашкелон.

"Мы подчеркиваем, что вам (жителям - ИФ) из соображений личной безопасности не следует останавливаться на обочинах дорог на периферии сектора Газа", - цитирует издание заявление военных.

Поступали сообщения, что персонал больниц в Израиле приведен в состояние повышенной готовности в связи с возможностью нападений по всей стране.

Ранее "Таймс оф Израэл" сообщал, что армия обороны Израиля перебрасывает дополнительные подразделения к сектору Газа. Кроме того, на фоне эскалации ситуации израильское командование переносит на более поздний срок начавшиеся на этой неделе крупнейшие за десятилетия военные учения "Chariots of Fire".

Тем временем, в понедельник началось заседание кабинета безопасности Израиля, посвященное складывающейся ситуации.

В понедельник также ранее стартовал марш, приуроченный к Дню Иерусалима: он был провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны 1967 года. Марш должен был проходить, в частности, через Дамасские ворота - главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима, возле которых по данным "Таймс оф Израэл", собрались до 200 палестинцев. Однако затем в полиции сообщили, что марш не будет проходить через Дамасские ворота и мусульманский квартал.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

В понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По последним данным Палестинского Красного Креста, ранения получили 305 палестинцев, семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, пресс-служба армии обороны Израиля сообщила в Твиттере, что в понедельник боевики движения ХАМАС осуществили пуск трех ракет по израильской территории. Также сообщалось, что в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории танки армии Израиля открывали огонь по объектам ХАМАС.