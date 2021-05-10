Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.05.2021 20:25

ЕС готовит новый пакет санкций по Беларуси - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в Совете ЕС идет работа над очередным пакетом санкций в отношении Беларуси.

"Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет всё, что произошло в стране, включая то, как режим атакует польское сообщество", - сказал Боррель а понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня польское сообщество стало мишенью этих действий".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Глава дипломатии ЕС ожидает скорейшего принятия очередного пакета санкций против Белоруссии ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Белоруссии и осуждает насильственное подавление выступлений оппозиции - глава Евросовета Непризнание легитимности переизбрания Лукашенко не означает, что ЕС вообще не будет с ним работать - Боррель Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии, вопрос передается главам государств и правительств - Боррель Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]