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Дальнее зарубежье 10.05.2021 20:44

В ЕС не хотят эскалации с Россией по вопросу высылок дипломатов - Боррель

У стран ЕС нет желания эскалации кризиса с обменом высылками дипломатов с РФ, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Все согласны, что эскалации не нужно. Мы решительно поддерживаем Чехию (недавно выславшую группу российских дипломатов - ИФ), однако не хотим, чтобы напряженность увеличивалась", - сказал он журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

"Возможность эскалации кризиса с выдворениями дипломатов сейчас не стоит на повестке дня", - подытожил Боррель.

При этом глава европейской дипломатии призвал подождать выводов по отношениям с Россией на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств в конце мая.

Так Боррель ответил на вопрос, просил ли глава МИД Чехии коллег выслать хотя бы по одному российскому дипломату.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]