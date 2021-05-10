В ЕС не хотят эскалации с Россией по вопросу высылок дипломатов - Боррель

У стран ЕС нет желания эскалации кризиса с обменом высылками дипломатов с РФ, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Все согласны, что эскалации не нужно. Мы решительно поддерживаем Чехию (недавно выславшую группу российских дипломатов - ИФ), однако не хотим, чтобы напряженность увеличивалась", - сказал он журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
"Возможность эскалации кризиса с выдворениями дипломатов сейчас не стоит на повестке дня", - подытожил Боррель.
При этом глава европейской дипломатии призвал подождать выводов по отношениям с Россией на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств в конце мая.
Так Боррель ответил на вопрос, просил ли глава МИД Чехии коллег выслать хотя бы по одному российскому дипломату.
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