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ТЭК 10.05.2021 22:16

Боррель видит повод для оптимизма на переговорах по иранскому атому в Вене

Переговоры в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона в сделку по атому дают определенные результаты, есть повод для оптимизма, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я с оптимизмом смотрю на то, что происходит в Вене", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Переговоры там конструктивны, есть умеренный прогресс", - отметил Боррель.

При это он высказал мнение, что сторонам на дискуссиях в Вене, возможно, придется интенсифицировать работу и отказаться от перерывов между раундами переговоров.

Задача переговоров в Вене - согласовать возвращение Тегерана и Вашингтона в соглашение по атому, заключенному Ираном с международными посредниками.

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Тэги: ЕС, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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