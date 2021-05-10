Боррель видит повод для оптимизма на переговорах по иранскому атому в Вене

Переговоры в Вене по возвращению Тегерана и Вашингтона в сделку по атому дают определенные результаты, есть повод для оптимизма, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я с оптимизмом смотрю на то, что происходит в Вене", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Переговоры там конструктивны, есть умеренный прогресс", - отметил Боррель.

При это он высказал мнение, что сторонам на дискуссиях в Вене, возможно, придется интенсифицировать работу и отказаться от перерывов между раундами переговоров.

Задача переговоров в Вене - согласовать возвращение Тегерана и Вашингтона в соглашение по атому, заключенному Ираном с международными посредниками.