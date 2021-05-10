Из сектора Газа выпущены шесть ракет в сторону Иерусалима

До шести ракет были запущены в понедельник из сектора Газа в район Иерусалима, сообщает издание "Таймс оф Израэл".
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Запуск ракет сопровождался сиренами воздушной тревоги над Иерусалимом и центральным Израилем.
По данным израильского телевидения, в настоящий момент армия обороны Израиля проверяет место падения одной из ракет.
Пуски ракет сопровождались одобрительной реакцией палестинцев, собравшихся возле Дамасских ворот в Иерусалиме.
Ответственность за обстрел взяло на себя военизированное крыло движения ХАМАС - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".
Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.
Ранее издание "Таймс оф Израэл" сообщило, что ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинуло ультиматум в адрес израильских властей, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме.
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