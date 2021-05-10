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Из сектора Газа выпущены шесть ракет в сторону Иерусалима

До шести ракет были запущены в понедельник из сектора Газа в район Иерусалима, сообщает издание "Таймс оф Израэл".

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Запуск ракет сопровождался сиренами воздушной тревоги над Иерусалимом и центральным Израилем.

По данным израильского телевидения, в настоящий момент армия обороны Израиля проверяет место падения одной из ракет.

Пуски ракет сопровождались одобрительной реакцией палестинцев, собравшихся возле Дамасских ворот в Иерусалиме.

Ответственность за обстрел взяло на себя военизированное крыло движения ХАМАС - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ранее издание "Таймс оф Израэл" сообщило, что ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинуло ультиматум в адрес израильских властей, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РАКЕТЫ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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