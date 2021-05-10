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Карабах 10.05.2021 22:00

Лавров и Чавушоглу отметили важность усилий по стабилизации ситуации вокруг Карабаха

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обострение палестино-израильских отношений, сообщили в МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", - говорится в сообщении.

"В этом контексте министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 г. призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан", - отметили в МИД РФ.

"В соответствии с имеющейся договоренностью президентов двух стран Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" из России в Турцию, а также налаживания там ее производства", - говорится в сообщении.

"Кроме того, отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - добавили в МИД.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]