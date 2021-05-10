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Дальнее зарубежье 10.05.2021 22:03

Байден на саммите стран Восточной Европы высказался за усиление средств сдерживания НАТО в регионе

Президент США Джо Байден в ходе саммита с девятью восточноевропейскими союзниками НАТО поддержал усиление оборонного и сдерживающего потенциала альянса в регионе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он выразил поддержку расширению средств сдерживания и обороны НАТО, а также (отметил - ИФ) важность увеличения устойчивости союзников перед вредоносными экономическими и политическими действиями наших стратегических соперников", - сказала она на брифинге.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос, было ли продиктовано участие Байдена в саммите желанием продемонстрировать единство против России.

Кроме того, отметила Псаки, Байден затронул тему вызовов в адрес НАТО, которые будут обсуждаться на саммите организации в июне.

По словам Псаки, в понедельник Байден выразил желание углублять сотрудничество с девятью странами-союзниками Вашингтона в Центральной Европе, на Балтике и в регионе Черного моря, в том числе в сфере здравоохранения, экономического восстановления, климатических изменений. Также Байден вновь напомнил о стремлении укрепить альянсы с участием США и трансатлантическое партнерство.

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Тэги: США, ВОСТЕВРОПА, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]