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Дальнее зарубежье 10.05.2021 22:26

Байден выразил уверенность, что встретится с Путиным

Президент США Джо Байден выразил уверенность в понедельник, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Я встречусь с президентом Путиным", - заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о хакерской атаке.

На прошлой неделе Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

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Тэги: БАЙДЕН, ПУТИН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]