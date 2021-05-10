Байден выразил уверенность, что встретится с Путиным

Президент США Джо Байден выразил уверенность в понедельник, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Я встречусь с президентом Путиным", - заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о хакерской атаке.

На прошлой неделе Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.