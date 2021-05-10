Байден: у США нет данных о причастности властей РФ к кибератаке против Colonial Pipeline

США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"На данный момент нет доказательств - на основе (информации - ИФ) от наших сотрудников разведки - того, что Россия вовлечена в это дело", - сказал он в Белом доме.

"Есть свидетельства, что эти вымогатели - в России. У них (властей России - ИФ), частично, есть ответственность в отношении того, чтобы с этим разобраться", - добавил президент.