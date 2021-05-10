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Дальнее зарубежье 10.05.2021 22:28

Байден: у США нет данных о причастности властей РФ к кибератаке против Colonial Pipeline

США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы могут находиться на территории РФ, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"На данный момент нет доказательств - на основе (информации - ИФ) от наших сотрудников разведки - того, что Россия вовлечена в это дело", - сказал он в Белом доме.

"Есть свидетельства, что эти вымогатели - в России. У них (властей России - ИФ), частично, есть ответственность в отношении того, чтобы с этим разобраться", - добавил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РФ, КИБЕРАТАКА, ПРИЧАСТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]