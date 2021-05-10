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ТЭК 10.05.2021 23:35

Цена газа в Европе начала неделю новым рывком ввысь - до $320/тыс. куб. м, невзирая на летнюю жару

Спотовая цена газа в Европе с началом новой рабочей недели продолжила рост, не обращая внимание на пришедшую в регион почти что летнюю тридцатиградусную жару.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $320 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным всплеском котировок в Азии). Впрочем, расти до этой отметки котировкам осталось совсем немного.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $242 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Повышение температуры воздуха до летних уровней не повлияло на цены, но немного увеличило возможности европейских газовиков направлять газ на закачку в подземные хранилища. В минувшие выходные европейская отрасль немного увеличила закачку, пользуясь снижением спроса со стороны промышленности. Однако ситуация с восстановлением запасов в ПХГ Европы драматическая. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (30,99%) находится на 13,11 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 2 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года. И уже можно не сомневаться, что в середине мае текущий уровень газа в ПХГ Европы станет минимальным за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (с 2011 года).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]