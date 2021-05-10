Корабль США в Ормузском проливе сделал 30 предупредительных выстрелов из-за приближения катеров Ирана

Корабль береговой охраны США в Ормузском проливе был вынужден сделать предупредительные выстрелы, чтобы отогнать подошедшие слишком близко катера Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.
На брифинге Кирби заявил, что инцидент произошел, когда 13 иранских катеров сблизились на расстояние до 450 м с группой из шести американских кораблей, которые эскортировали подводную лодку типа Georgia, вооруженную крылатыми ракетами. В результате корабль США произвел 30 предупредительных выстрелов из станкового пулемета.
Затем иранские катера покинули эту зону, добавил Кирби.
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