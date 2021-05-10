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Дальнее зарубежье 10.05.2021 23:13

Корабль США в Ормузском проливе сделал 30 предупредительных выстрелов из-за приближения катеров Ирана

Корабль береговой охраны США в Ормузском проливе был вынужден сделать предупредительные выстрелы, чтобы отогнать подошедшие слишком близко катера Корпуса Стражей Исламской революции Ирана, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

На брифинге Кирби заявил, что инцидент произошел, когда 13 иранских катеров сблизились на расстояние до 450 м с группой из шести американских кораблей, которые эскортировали подводную лодку типа Georgia, вооруженную крылатыми ракетами. В результате корабль США произвел 30 предупредительных выстрелов из станкового пулемета.

Затем иранские катера покинули эту зону, добавил Кирби.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ИРАН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВЫСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]