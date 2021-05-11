Нетаньяху: боевики из сектора Газа ракетным обстрелом Иерусалима «перешли красную черту»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа.

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - цитирует премьера издание "Джерузалем пост".

Он подчеркнул, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

Также Нетаньяху заявил, что тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.

В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев, отмечает "Джерузалем пост".

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов 20 человек, включая девяти детей.

Между тем, по данным издания "Таймс оф Израэл", столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности начались у Дамасских ворот - главных ворот мусульманского квартала Старого города Иерусалима, а также возобновились на Храмовой горе.