Нетаньяху: боевики из сектора Газа ракетным обстрелом Иерусалима «перешли красную черту»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что данные действия нельзя оставить без ответа.
"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - цитирует премьера издание "Джерузалем пост".
Он подчеркнул, что Израиль не потерпит атак на сограждан и на свою территорию и "ответит с великой силой". В то же премьер признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".
Также Нетаньяху заявил, что тем не менее, Израиль не хочет эскалации ситуации.
В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил международное сообщество, что оно призывами к Израилю проявлять сдержанность способствует насилию со стороны палестинцев, отмечает "Джерузалем пост".
В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.
В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов 20 человек, включая девяти детей.
Между тем, по данным издания "Таймс оф Израэл", столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности начались у Дамасских ворот - главных ворот мусульманского квартала Старого города Иерусалима, а также возобновились на Храмовой горе.
Алиев благодарен российской стороне за оперативное решение вопроса с доставкой вакцины «Sputnik V» в Азербайджан
В Москве ждут с визитом премьера Азербайджана
Президент Азербайджана назвал «опасными» для Армении заявления о реванше в Карабахе
Цена газа в Европе начала неделю новым рывком ввысь - до $320/тыс. куб. м, невзирая на летнюю жару
Боррель видит повод для оптимизма на переговорах по иранскому атому в Вене
Пентагон может отказаться от "облачного" проекта JEDI, контракт на который получила Microsoft
Вакцина Pfizer-BioNTech пока не нуждается в модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания
Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк