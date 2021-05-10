Российская делегация намерена обсудить в Баку вопросы о правовом статусе Каспия - Лавров

Вопросы, связанные с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, планирует обсудить в Баку российская делегация, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволят подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия", - сказал он.

Лавров выразил надежду, что в ходе визита в Баку российской делегации удастся обсудить все вопросы, которые возникают в двусторонних отношениях России и Азербайджана, "чтобы максимально добросовестно, скрупулезно" выполнять договоренности президентов двух стран.

12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).