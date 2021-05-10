Российская делегация намерена обсудить в Баку вопросы о правовом статусе Каспия - Лавров

Вопросы, связанные с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, планирует обсудить в Баку российская делегация, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволят подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия", - сказал он.
Лавров выразил надежду, что в ходе визита в Баку российской делегации удастся обсудить все вопросы, которые возникают в двусторонних отношениях России и Азербайджана, "чтобы максимально добросовестно, скрупулезно" выполнять договоренности президентов двух стран.
12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).
Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе
Большая палата ЕСПЧ приняла к рассмотрению жалобу Азербайджана к Армении
Отечественная война показала, что народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единства - Алиев
Норвегия возьмет $50 млрд из Нефтяного фонда для поддержки экономики в 2021 г
Большинство автомобилей Toyota в США останутся бензиновыми к 2030г
Цены на нефть выросли до двухмесячных максимумов, Brent - $69,79 за баррель
Президент Азербайджана принял участие в открытии подстанции в Шуше и ряда других социальных объектов
В Азербайджане зафиксировано 558 случаев COVID-19, 13 человек скончались
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк