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Регион 10.05.2021 23:42

Российская делегация намерена обсудить в Баку вопросы о правовом статусе Каспия - Лавров

Вопросы, связанные с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, планирует обсудить в Баку российская делегация, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволят подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия", - сказал он.

Лавров выразил надежду, что в ходе визита в Баку российской делегации удастся обсудить все вопросы, которые возникают в двусторонних отношениях России и Азербайджана, "чтобы максимально добросовестно, скрупулезно" выполнять договоренности президентов двух стран.

12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАСПИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]