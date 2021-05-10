Баку ведет работу для восстановления транспортной инфраструктуры после войны в Карабахе - Алиев

Азербайджан ведет активную работу для восстановления транспортной инфраструктуры в регионе после завершения военных действий в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Недавно (состоялась - ИФ) трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран (России, Азербайджана и Армении - ИФ), на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в деле реализации важного пункта совместной декларации - открытия транспортных коридоров. Мы со своей стороны ведем активную работу в деле восстановления железнодорожной инфраструктуры и автодорожной инфраструктуры. Наметили конкретные сроки и будем стараться эти сроки выдерживать с тем, чтобы в ближайшее время этот проект заработал", - сказал Алиев.
По его оценкам, постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. "Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории", - подчеркнул президент Азербайджана, добавив, что Баку "готов к этому".
Алиев заявил, что Азербайджан со своей стороны прилагает все усилия для того, чтобы "постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости".
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