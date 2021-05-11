Президент Азербайджана назвал «опасными» для Армении заявления о реванше в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал опасными, в первую очередь, для армянской стороны, реваншистские заявления, звучащие из Еревана.
«Те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международно признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны», - сказал Алиев, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Президент добавил, что в Армении нарастают тенденции азербайджанофобии.
«Хотел бы выразить также свою позицию в связи с тем, что происходит в Армении, а именно с нарастающими тенденциями азербайджанофобии, которые, на мой взгляд, сегодня являются единственным фактором, которые объединяют и власть, и оппозицию в Армении. Антиазербайджанская истерия уже переходит все границы, причем совершенно безосновательно», - подчеркнул он.
Алиев добавил, что к чему эта политика ненависти и азербайджанофобии привела, Вторая Карабахская война наглядно продемонстрировала. «Поэтому мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией – нашим стратегическим партнером - активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия, как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности и преобладанию более трезвого подхода у армянской стороны», - отметил он.
А.Азизов
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