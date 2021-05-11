Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 11.05.2021 00:13

В Москве ждут с визитом премьера Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник заявил, что российская сторона ожидает визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в РФ в мае.

"Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в РФ", - сказал Лавров.

По словам министра, Москва и Баку делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал из-за пандемии.

"Это практически 3 млрд долларов. Очень солидный результат", - отметил Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Асадов и Мишустин обсудили совместные усилия по постконфликтному восстановлению Карабаха Азербайджан и Армения в течение недели должны уточнить границу на участке Зангелана и Губадлы Пашинян хочет создать международную систему мониторинга по соблюдению перемирия с Азербайджаном Мишустин в поздравлении Бюльбюль оглы с 75-летием назвал важными его усилия в укреплении российско-азербайджанских отношений Пашинян говорит об отсутствии конкретного документа в переговорах с Алиевым по Карабаху Премьер Грузии заявил о договоренности с Азербайджаном о спорном монастыре на границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]