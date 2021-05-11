В Москве ждут с визитом премьера Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник заявил, что российская сторона ожидает визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в РФ в мае.
"Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в РФ", - сказал Лавров.
По словам министра, Москва и Баку делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал из-за пандемии.
"Это практически 3 млрд долларов. Очень солидный результат", - отметил Лавров.
Цена газа в Европе начала неделю новым рывком ввысь - до $320/тыс. куб. м, невзирая на летнюю жару
Боррель видит повод для оптимизма на переговорах по иранскому атому в Вене
Пентагон может отказаться от "облачного" проекта JEDI, контракт на который получила Microsoft
Вакцина Pfizer-BioNTech пока не нуждается в модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания
Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Нетаньяху: боевики из сектора Газа ракетным обстрелом Иерусалима «перешли красную черту»
Российская делегация намерена обсудить в Баку вопросы о правовом статусе Каспия - Лавров
Корабль США в Ормузском проливе сделал 30 предупредительных выстрелов из-за приближения катеров Ирана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк