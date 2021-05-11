В Москве ждут с визитом премьера Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник заявил, что российская сторона ожидает визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в РФ в мае.

"Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в РФ", - сказал Лавров.

По словам министра, Москва и Баку делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал из-за пандемии.

"Это практически 3 млрд долларов. Очень солидный результат", - отметил Лавров.