Алиев благодарен российской стороне за оперативное решение вопроса с доставкой вакцины «Sputnik V» в Азербайджан

Российская вакцина «Sputnik V» завоевывает все больше популярности в мире, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хотел бы выразить благодарность за оперативное решение вопроса поставки вакцины «Спутник V» в Азербайджан, как мы с Владимиром Владимировичем говорили, и сроки все выдержаны, слово сдержано», - сказал Алиев, принимая в понедельник в Баку главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Президент, слова которого приводит сайт главы государства, добавил: «Хотел бы поздравить еще раз с такой прекрасной вакциной, которая сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире. И то, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой».

Алиев также коснулся темы статуса наблюдателя России в Движении неприсоединения. «Я, думаю это было бы совершенно естественно, чтобы этот статус Россия получила бы во время нашего председательства. И мы со своей стороны делаем все, чтобы так и случилось», - подчеркнул президент Азербайджана.

Азербайджан 2 мая получил первую партию (40 тыс. доз) вакцины «Sputnik V». Всего Азербайджан получит 300 тыс. доз российской вакцины.

А.Азизов