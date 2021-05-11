Более сотни целей в секторе Газа уничтожены ударами израильтян в ответ на пуски ракет

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС, приводит газета The Jerusalem Post слова представителя армии обороны Израиля.
В частности, продолжает издание, ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС, расположенной в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки ХАМАС, по местам производства боеприпасов, по военным комплексам ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", а также по двум тоннелям, которые использовали террористы.
По словам представителя армии обороны Израиля, военные готовы к целому ряду сценариев, в том числе и к эскалации. Он добавил, то операция, получившая название "Стражи стены", продлится несколько дней и нанесет серьезный урон ХАМАС. При этом израильтяне не исключают и проведения наземной операции в секторе Газа.
"Мы продолжим предпринимать активные действия против ХАМАС и других террористических организаций", - сказал представитель израильской армии. При этом он возложил вину за происходящее на ХАМАС.
По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.
The Jerusalem Post напоминает, что с понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.
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