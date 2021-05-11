Индия к августу закупит 18 млн доз вакцины «Спутник V»

Индия приобретет 18 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Times of India со ссылкой международную индийскую фармацевтическую компанию Dr. Reddy`s.

По словам представителя Dr. Reddy`s, в мае в Индию поступят 3 млн доз препарата, в июне - 5 млн, а в июле страна получит 10 млн доз вакцины "Спутник V".

1 мая Индия приобрела уже 1,5 млн доз российского препарата.

По данным издания, первые поставки вакцины в частные больницы Индии поступят к концу этого месяца.