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Здравоохранение 11.05.2021 13:19

Индия к августу закупит 18 млн доз вакцины «Спутник V»

Индия приобретет 18 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает издание Times of India со ссылкой международную индийскую фармацевтическую компанию Dr. Reddy`s.

По словам представителя Dr. Reddy`s, в мае в Индию поступят 3 млн доз препарата, в июне - 5 млн, а в июле страна получит 10 млн доз вакцины "Спутник V".

1 мая Индия приобрела уже 1,5 млн доз российского препарата.

По данным издания, первые поставки вакцины в частные больницы Индии поступят к концу этого месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]