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Внешняя политика 11.05.2021 12:55

МИДы Азербайджана и РФ подписали план консультаций на 2021-2022гг

Министерства иностранных дел Азербайджана и России подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2021-2022гг, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сегодня главы МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021-2022 годы", - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции во вторник в Баку с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией носят стратегический характер и опираются на широкую правовую базу.

«Между нашими странами подписано около 230 различных соглашений. Кроме этого, много документов находятся на стадии проработки. Сегодня мы провели обмен мнениями относительно широкого спектра вопросов. В частности, была отмечена важность работы межправительственной комиссии. Считаем, что имплементации решений принятых на последнем заседании позволят наверстать спад в товарообороте, связанный с коронавирусом", - сказал Байрамов.

Министр иностранных дел Азербайджана отметил сотрудничество с Россией в борьбе с пандемией, выразив благодарность РФ в связи с отправкой специалистов и поставкой вакцины «Sputnik V».

А.Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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