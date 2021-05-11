МИДы Азербайджана и РФ подписали план консультаций на 2021-2022гг

Министерства иностранных дел Азербайджана и России подписали план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2021-2022гг, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Сегодня главы МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021-2022 годы", - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции во вторник в Баку с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Россией носят стратегический характер и опираются на широкую правовую базу.
«Между нашими странами подписано около 230 различных соглашений. Кроме этого, много документов находятся на стадии проработки. Сегодня мы провели обмен мнениями относительно широкого спектра вопросов. В частности, была отмечена важность работы межправительственной комиссии. Считаем, что имплементации решений принятых на последнем заседании позволят наверстать спад в товарообороте, связанный с коронавирусом", - сказал Байрамов.
Министр иностранных дел Азербайджана отметил сотрудничество с Россией в борьбе с пандемией, выразив благодарность РФ в связи с отправкой специалистов и поставкой вакцины «Sputnik V».
А.Мамедов
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