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Карабах 11.05.2021 13:09

Баку высоко ценит роль России в реализации договоренностей по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Азербайджан высоко оценивает роль России в имплементации трехсторонних заявлений по Карабаху, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Трехсторонних заявления, подписанные 10 ноября 2020 года и в январе 2021 года, служат достаточным необходимым условием для нормализации отношений (между Азербайджаном и Арменией – ИФ) и формирования новых реалий в регионе. Мы высоко оцениваем конструктивную роль, которую играет Россия в имплементации трехсторонних заявлений. Здесь хотелось бы отметить и работу трёхсторонней комиссии под председательством вице-премьеров. Мы также высоко оцениваем деятельность совместного российско-турецкого мониторингового центра, а также работу российских саперов", - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр добавил, что Азербайджан «четко придерживается выполнению пунктов трехсторонних соглашений» и с первого дня предпринял большое число односторонних действий.

«Как пример, можно упомянуть организацию перевозок гуманитарных грузов через территорию Азербайджана, открытие коммуникаций. При участии азербайджанских военнослужащих были организованы поисковые работы. В течение шести месяцев (после окончания войны в Карабахе – ИФ) порядка 1,6 тыс. тел военнослужащих были переданы армянской стороне. Азербайджан также выполнил все условия относительно передаче армянской стороне военнопленных", - добавил Байрамов.

А.Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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