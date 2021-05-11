Баку высоко ценит роль России в реализации договоренностей по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Азербайджан высоко оценивает роль России в имплементации трехсторонних заявлений по Карабаху, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Трехсторонних заявления, подписанные 10 ноября 2020 года и в январе 2021 года, служат достаточным необходимым условием для нормализации отношений (между Азербайджаном и Арменией – ИФ) и формирования новых реалий в регионе. Мы высоко оцениваем конструктивную роль, которую играет Россия в имплементации трехсторонних заявлений. Здесь хотелось бы отметить и работу трёхсторонней комиссии под председательством вице-премьеров. Мы также высоко оцениваем деятельность совместного российско-турецкого мониторингового центра, а также работу российских саперов", - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр добавил, что Азербайджан «четко придерживается выполнению пунктов трехсторонних соглашений» и с первого дня предпринял большое число односторонних действий.

«Как пример, можно упомянуть организацию перевозок гуманитарных грузов через территорию Азербайджана, открытие коммуникаций. При участии азербайджанских военнослужащих были организованы поисковые работы. В течение шести месяцев (после окончания войны в Карабахе – ИФ) порядка 1,6 тыс. тел военнослужащих были переданы армянской стороне. Азербайджан также выполнил все условия относительно передаче армянской стороне военнопленных", - добавил Байрамов.

А.Мамедов