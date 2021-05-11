Армения продолжает преступления на территории Азербайджана – Байрамов

Армения не демонстрирует конструктивного подхода в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху, торпедирует процесс, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Армения продолжает военные преступления на территории Азербайджана, которые она осуществляла на протяжении 30 лет. Сегодня это продолжается через отказ от предоставления карт минных полей, в результате чего в течение шести месяцев (после окончания войны в Карабахе – ИФ) погибли 22 человека и ранено более 100 человек. Данная трагическая статистики имела место, к сожалению, и в отношении российских миротворцев. Армения также отказывается от предоставления информации про 4 тыс. азербайджанцах, пропавших без вести ещё со времён первой Карабахской войны", - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Азербайджана также обвинил Армению в попытках торпедирования процесса урегулирования и не соблюдении условий трехсторонних соглашений.
«К сожалению, мы очень часто не видим конструктивного подхода со стороны Армении. Зачастую данные подходы тормозят имплементацию трехсторонних заявлений, вносят в процесс ненужное напряжение, нервозность и торпедируют процесс. Как наиболее вопиющие факты нарушения трехсторонних заявлений, можно отметить попытки проникновения армянских военных на территорию Азербайджана в конце ноября и начале декабря прошлого года и совершение преступлений, в результате чего были ранены и убиты азербайджанские военнослужащие. В настоящее время в отношении части этих лиц продолжаются разбирательства", - отметил Байрамов, добавив, что для «задержанных созданы все необходимые условия содержания в соответствии с международным правом».
Байрамов также отметил опасность сохранения реваншистских настроений в армянском обществе.
«Считаем данные тенденции очень опасными, и будем продолжать внимательно следить за ними», - добавил глава МИД Азербайджана.
А.Мамедов
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