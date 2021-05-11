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Происшествия 11.05.2021 13:16

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани.

«Смерть невинных людей - это всегда трагедия, когда это касается детей, то боль естественно неимоверно усиливается. Я хотел бы выразить соболезнования всем членам семей погибших, всей российской стороне, а раненым пожелать скорейшего выздоровления», - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Азербайджана осудил произошедший инцидент.

«Мы обсуждаем все проявления терроризма, и это ещё раз говорит, что все государства должны объединиться против этой угрозы, против этой чумы», - сказал Байрамов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙРАМОВ, КАЗАНЬ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]