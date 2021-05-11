Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани.

«Смерть невинных людей - это всегда трагедия, когда это касается детей, то боль естественно неимоверно усиливается. Я хотел бы выразить соболезнования всем членам семей погибших, всей российской стороне, а раненым пожелать скорейшего выздоровления», - сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Азербайджана осудил произошедший инцидент.

«Мы обсуждаем все проявления терроризма, и это ещё раз говорит, что все государства должны объединиться против этой угрозы, против этой чумы», - сказал Байрамов.

А.Мамедов