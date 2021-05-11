18 детей и трое взрослых пострадали в результате стрельбы в школе в Казани

18 детей и трое взрослых пострадали в результате стрельбы в школе N 175 в Казани, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"По пострадавшим: 18 детей, 3 взрослых", - сказала Галимова.

По ее словам, 12 мая во всех школах Казани отменены занятия.

"По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности", - сказала руководитель пресс-службы главы региона.