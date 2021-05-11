Стратегическая стабильность должна стать главной темой саммита РФ-США - Лавров

Главной темой российско-американского саммита должны стать вопросы стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Диалог, особенно когда Вашингтон последовательно разрушил почти все механизмы по контролю над вооружениями, и остался только договор об СНВ-3, - диалог, конечно же, необходим. Мы обозначили нашим американским коллегам целесообразность определиться с повесткой дня (предстоящего российско-американского саммита - ИФ). В нашем понимании, главными должны быть вопросы, о которых я упомянул", - сказал он во вторник журналистам в Баку, отвечая на вопрос о предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам министра, "мы предлагаем рассматривать вопросы стратегической стабильности с учетом всех без исключения факторов, всех без исключения систем, как наступательных, так и оборонительных, которые на эту стратегическую стабильность оказывают непосредственное влияние".

Однако, как отметил министр, "по первым признакам, американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссий по стратегической стабильности, включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области".