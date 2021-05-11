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Дальнее зарубежье 11.05.2021 13:45

В подготовке к саммиту РФ-США много неясного - Лавров

В вопросе подготовки к российско-американскому саммиту остается много неясного, Москва продолжает изучать возможность проведения встречи, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, кстати, хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать, мы этот вопрос им задали, ответа не получили, - имею в виду последовательность шагов. Они сказали сначала, что пусть президенты встретятся без какой-либо подготовки и определят магистральное направление нашей дальнейшей работы, потом упомянули, что может быть лучше, чтобы эксперты встретились перед саммитом", - сказал он на пресс-конференции в Баку.

"В общем, здесь много неясного. Как я уже сказал, при в целом позитивном отношении к этой инициативе, мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны", - сказал Лавров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]