Путин заслушал доклад Бортникова по Казани, поговорил с Мишустиным, Голиковой и Зиничевым

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о стрельбе в казанской школе, а также переговорил по телефону с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, также переговорил с руководителем МЧС Зиничевым", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, "в разговоре с Мишустиным и Голиковой принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, и на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко".
"Президент дал правительству поручение оказать содействие и обеспечить медицинской, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших", - добавил он.
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