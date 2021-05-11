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Дальнее зарубежье 11.05.2021 13:54

Путин заслушал доклад Бортникова по Казани, поговорил с Мишустиным, Голиковой и Зиничевым

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о стрельбе в казанской школе, а также переговорил по телефону с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустиным, вице-премьером Голиковой, также переговорил с руководителем МЧС Зиничевым", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, "в разговоре с Мишустиным и Голиковой принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, и на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко".

"Президент дал правительству поручение оказать содействие и обеспечить медицинской, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАНЬ, ДОКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]