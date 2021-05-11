Путин поддерживает контакты с ведомствами и спецслужбами в связи с трагедией в Казани

Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в связи с трагедией в Казани в течение дня продолжит контакты с правительством и руководителями спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Москве в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани", - сказал Песков журналистам.

В частности, президент будет поддерживать связь по этому вопросу с Минздравом, министерством образования и правительством, а также руководителями спецслужб.

Он подчеркнул, что сейчас важно оказать помощь пострадавшим.

"Также у главы государства запланировано несколько рабочих встреч. Одной из них будет встреча с красноярским губернатором Уссом. Он находится в Москве. Они встретятся в Кремле", - сказал пресс-секретарь.