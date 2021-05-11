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СНГ 11.05.2021 13:54

Путин поддерживает контакты с ведомствами и спецслужбами в связи с трагедией в Казани

Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и в связи с трагедией в Казани в течение дня продолжит контакты с правительством и руководителями спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Москве в Кремле. Разумеется, в течение дня он продолжит контакты по Казани", - сказал Песков журналистам.

В частности, президент будет поддерживать связь по этому вопросу с Минздравом, министерством образования и правительством, а также руководителями спецслужб.

Он подчеркнул, что сейчас важно оказать помощь пострадавшим.

"Также у главы государства запланировано несколько рабочих встреч. Одной из них будет встреча с красноярским губернатором Уссом. Он находится в Москве. Они встретятся в Кремле", - сказал пресс-секретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПУТИН, ВЕДОМСТВА, КАЗАНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]