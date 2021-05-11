Путин получил главе Росгвардии срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту - Песков

Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову оперативно разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Отдельное поручение было дано Золотову, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, это поручение было дано "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Казани.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", - пояснил представитель Кремля.