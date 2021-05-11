Регистрация кандидатов в президенты началась в Иране

Регистрация кандидатов для участия в намеченных на 18 июня президентских выборах в Иране стартовала во вторник.

Одним из первых заявку на право бороться за президентское кресло подал глава судебной системы страны Ибрагим Раиси, сообщили иранские СМИ.

Раиси выдвигал свою кандидатуру на выборах 2017 года, однако проиграл тогда нынешнему президенту Хасану Рухани.

Последний находится у власти два срока и не имеет права баллотироваться в третий раз.

Претенденты на пост президента смогут подавать заявки до 15 мая.

Согласно закону, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны.

Совет стражей конституции Ирана 16-20 мая рассмотрит компетентность кандидатов в президенты. Допущенные Советом кандидаты для участия в президентских выборах в стране будут объявлены 26-27 мая.

С 28 мая кандидатам будет разрешено вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов агитация будет запрещена.

Эксперты отмечают, что предстоящие выборы могут ознаменовать конец правлению в стране реформаторов, к которым относят Рухани.