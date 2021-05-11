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Дальнее зарубежье 11.05.2021 16:01

Президент Израиля призвал глав арабских муниципалитетов страны противостоять насилию в городах

Президент Израиля Реувен Ривлин во вторник обратился к руководству арабских муниципалитетов страны выступить против насилия в израильских городах, сообщает во вторник издание Times of Israel.

"Народ Израиля, как евреи, так и арабы, должен услышать, как арабское руководство ясно и решительно выступает против безудержного насилия, против нападения на синагоги, против этого дикого неистовства", - заявил израильский президент.

"Я прошу о сотрудничестве с арабским руководством с целью восстановления спокойствия и правопорядка на улицах", - отметил он.

По данным издания, Ривлин сообщил, что провел разговор с председателем комитета руководителей арабских муниципалитетов Модаром Юнисом, во время которого обратился с соответствующим "отчетливым посланием".

"Такие события не должны повторяться. Мы не должны быть пленниками кровожадных террористов из ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", которые без разбора стреляют по израильским жителям", - цитирует издание слова Ривлина.

По данным Times of Israel, массовые беспорядки прошли в городах Лод, Рамле и других населенных пунктах.

Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Ранее сообщалось, что израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

Газета The Jerusalem Post в свою очередь напоминает, что с понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, АРАБЫ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]