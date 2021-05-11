Из Газы по югу Израиля выпущены еще около 40 ракет, пострадали два человека - СМИ

Еще примерно 40 ракет были запущены во вторник из сектора Газа по городам на юге Израиля, сообщило издание "Таймс оф Израэл".
В результате обстрела легкие ранения получили два человека. Повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон.
По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.
Ранее сообщалось, что в этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС.
По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.
С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.
Алиев выразил соболезнования президенту России и главе Татарстана
Россия рассчитывает на скорую передачу Арменией Азербайджану карт минных полей в Карабахе
Баку заинтересован в нормализации отношений с Ереваном – глава МИД Азербайджана
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $68,49 за баррель
Chevron и Noble Midstream завершили слияние
Приезжающим в Египет придется сдавать экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту
В Азербайджане зафиксировано 514 случаев COVID-19, 15 человек скончались
Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк