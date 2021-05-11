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Дальнее зарубежье 11.05.2021 17:07

Из Газы по югу Израиля выпущены еще около 40 ракет, пострадали два человека - СМИ

Еще примерно 40 ракет были запущены во вторник из сектора Газа по городам на юге Израиля, сообщило издание "Таймс оф Израэл".

В результате обстрела легкие ранения получили два человека. Повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон.

По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.

Ранее сообщалось, что в этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, АШКЕЛОН, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]