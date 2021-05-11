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СНГ 11.05.2021 18:08

Комплексная проверка всех владельцев оружия пройдёт в Татарстане после стрельбы в казанской школе

Всех владельцев оружия в Татарстане проверят после трагедии в школе 175 в Казани, в результате которой погибли восемь человек и более 20 пострадали, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова по итогам республиканской антитеррористической комиссии во вторник.

"Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана", - сказала Галимова.

Она уточнила, что, также по поручению президента, будут проверены все учебные учреждения республики и усилены меры безопасности. 12 мая школы Казани работать не будут.

В свою очередь, пресс-служба УФСБ по Татарстану сообщила, что в районе места происшествия веден режим КТО.

"С 10:10 мск 11 мая до особого распоряжения в городе Казани в пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи - Мамадышский Тракт - Магистральная - Хайдара Бигичева, введен правовой режим контртеррористической операции", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе мэрии Казани журналистам рассказали, что в настоящее время усилена охрана учебных заведений, выставлены посты у каждой школы.

Ранее сообщалось о стрельбе в казанской школе. Погибли 8 человек, пострадали 18 детей и трое взрослых.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, ОРУЖИЕ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]