Комплексная проверка всех владельцев оружия пройдёт в Татарстане после стрельбы в казанской школе

Всех владельцев оружия в Татарстане проверят после трагедии в школе 175 в Казани, в результате которой погибли восемь человек и более 20 пострадали, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова по итогам республиканской антитеррористической комиссии во вторник.
"Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана", - сказала Галимова.
Она уточнила, что, также по поручению президента, будут проверены все учебные учреждения республики и усилены меры безопасности. 12 мая школы Казани работать не будут.
В свою очередь, пресс-служба УФСБ по Татарстану сообщила, что в районе места происшествия веден режим КТО.
"С 10:10 мск 11 мая до особого распоряжения в городе Казани в пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи - Мамадышский Тракт - Магистральная - Хайдара Бигичева, введен правовой режим контртеррористической операции", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе мэрии Казани журналистам рассказали, что в настоящее время усилена охрана учебных заведений, выставлены посты у каждой школы.
Ранее сообщалось о стрельбе в казанской школе. Погибли 8 человек, пострадали 18 детей и трое взрослых.
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